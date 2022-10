Lazio 2023: nuovo appello Zingaretti per campo largo, non diamo anche regione alla destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo appello di Nicola Zingaretti per l'unità del campo largo alle prossime elezioni regionali del Lazio. "Dopo Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, e Giorgia Meloni che ha ricevuto la fiducia, faccio un ennesimo appello a Enrico Letta, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi: non create le condizioni per dare alla destra la quarta figura monocratica in Italia: il Presidente della Regione Lazio". Lo scrive su Facebook lo stesso deputato Pd e presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Stiamo governando insieme e in questi anni abbiamo dimostrato che con spirito innovativo e unitario, ascoltandosi si possono fare grandi cose - aggiunge -. Nel Lazio innanzitutto le persone, gli elettori che si riconoscono nell’attuale maggioranza vogliono questo. Raccogliete questo orientamento per fare davvero di tutto per combattere uniti e vincere", conclude. (Rer)