Brasile: campagna Lula, polizia blocca mezzi pubblici per impedire ai cittadini di votare (3)

- Dopo le prime notizie di posti di blocco con file chilometriche, il presidente del Tse ha chiesto spiegazioni alla Polizia stradale, senza ottenere tuttavia risposta. A partire dalla notte tra sabato e domenica sono state presentate numerose denunce di azioni arbitrarie da parte della polizia stradale. In particolare, posti di blocco sono stati segnalati nelle principali arterie autostradali della regione del nordest del Brasile, in particolare negli stati di Bahia, Sergipe, Paraiba, Parà, Pernambuco e Rio de Janeiro. A Rio, in diverse aree della città gli autobus hanno smesso di circolare. (Brb)