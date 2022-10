Ucraina: Cremlino, negoziati di pace dovrebbero essere condotti prima con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati di pace per la guerra in Ucraina dovrebbero essere condotti in primo luogo con gli Stati Uniti, dal momento che Kiev agisce "su ordini dall'esterno". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Rossija 1". "Ovviamente, Washington ha un voto decisivo. E' impossibile decidere qualcosa con Kiev", ha aggiunto. "Kiev ha un presidente, un legittimo presidente, (Volodymyr) Zelensky, ed è teoricamente possibile raggiungere un accordo politico con lui. Ma, tenendo a mente l'esperienza di marzo, questi accordi non significano nulla, perché possono essere cancellati da un ordine esterno. Quindi bisogna parlare con qualcun altro, con il loro motivatore, il loro patrono", ha chiarito il portavoce del Cremlino. (Rum)