Business news: Uruguay, Borrell, da Ue il 40 per cento degli investimenti esteri nel Paese

- Gli investimenti delle aziende europee rappresentano il 40 per cento degli investimenti diretti esteri in Uruguay. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intervenuto al Forum europeo degli investimenti a Montevideo. "Le nostre aziende scelgono di investire in Uruguay, faro di stabilità con elevati standard produttivi e ambientali. Gli investimenti dell'Ue rappresentano il 40 per cento del totale degli Investimenti esteri diretti (Fdi) in Uruguay. Con il piano Global Gateway, cerchiamo di aumentare ulteriormente questo dato", si legge nel tweet di Borrell. (Res)