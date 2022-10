Business news: Ue-Argentina, Borrell, al lavoro su accordo nel settore del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina e Unione europea stanno lavorando a un accordo nel settore energetico per promuovere il gas argentino. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, a seguito del suo incontro con il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez, tenuto a Buenos Aires. La capitale ha ospitato il vertice ministeriale tra l'Unione europea e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac). “L’Argentina è un Paese che ha risorse energetiche molto preziose in questo momento. È un Paese che possiede riserve di gas e riserve di litio e altri minerali strategici, fondamentali per lo sviluppo della trasformazione digitale delle economie e delle società”, ha detto Borrell, come riferisce una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Il presidente, ha aggiunto, “mi ha incoraggiato a pensare alla costruzione di impianti che consentano il trasporto del gas argentino in Europa”. In questo senso, “stiamo lavorando a un accordo – un accordo energetico – tra Europa e Argentina che ci consentirà, tra l'altro, di promuovere le energie rinnovabili e il potenziale dell’Argentina nel campo del gas”. Questo accordo, ha detto ancora Borrell, “è in fase di negoziazione, è avanzato e deve essere uno strumento in grado di promuovere, allo stesso tempo, la capacità energetica dell'Argentina e le nostre relazioni in questo campo”. (Res)