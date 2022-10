Business news: Argentina, Camera approva la legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati dell'Argentina, ha approvato in prima lettura la Legge di bilancio 2023 presentata dal governo. Dopo oltre 15 ore di dibattito, e con il sostegno di alcuni settori dell'opposizione, la finanziaria è passata nella votazione in generale con 180 voti a favore, 22 contrari e 40 astensioni. Il dibattito prosegue in queste ore con le votazioni sui 140 singoli articoli e dovrà poi passare anche in seconda lettura al Senato. I principali obiettivi della legge sono in linea con il programma di rifinanziamento del debito di 45 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e prevedono la riduzione del deficit dal 2,5 all'1,9 per cento del pil, il calo dell'inflazione dal 95 al 60 per cento, e una crescita del 2 per cento. Per assicurarsi il passaggio della legge la maggioranza ha accettato di modificare oltre 30 articoli del progetto di legge e di ritirare uno dei più controversi che assegnava al governo la facoltà di aumentare discrezionalmente le aliquote sulle esportazioni di granaglie. (Res)