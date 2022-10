Germania: ministra Esteri Baerbock mette in guardia da dipendenza da Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baerbock ha poi dichiarato che la Cina non rispetta i diritti umani e le regole della concorrenza. In particolare, la ministra degli Esteri tedesca ha sottolineato che l'impiego del lavoro forzato in Cina è “una distruzione assoluta delle regole di concorrenza leale, perché in Europa giustamente non è permesso”. Inoltre, secondo l'esponente dei Verdi, valori e interessi economici non possono essere separati e la Cina distorce la concorrenza anche con le sue norme sugli investimenti esteri. Pechino “vieta”,infatti alle imprese straniere di investire nelle infrastrutture della Cina, ne vieta l'attività su questo mercato se non con delle joint venture. “Noi permettiamo tutto questo nel nostro Paese?”, si è infine domandata Baerbock. (Geb)