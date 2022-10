Iran: proseguono le proteste nonostante l’avvertimento dei Guardiani della rivoluzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni fa violenti scontri sono avvenuti nella città di Zahedan, capitale della provincia del Sistan e Balochistan, nel sud-est dell’Iran, dove lo scorso 30 settembre 96 persone erano morte a seguito della repressione delle forze di sicurezza iraniane. Il sito web “Iran International” ha sottolineato che le proteste sono iniziate dopo la preghiera del venerdì, quando una folla di persone si è recata per le strade della città per commemorare le vittime del massacro del 30 settembre. Le forze di sicurezza iraniane avrebbero sparato colpi d’arma da fuoco sulla folla uccidendo almeno sette persone, in quello che sarebbe il secondo massacro nella provincia in cui risiede la minoranza sunnita dei baluci. Altre manifestazioni sono avvenute anche in diverse città della provincia del Sistan e Balochistan, in particolare a Saravan e Iranshahr a sostegno dell’imam sunnita di Zahedan, Abdul Hamid Ismail Zhi, che nella preghiera del venerdì ha condannato il regime degli ayatollah, definendo le uccisioni e la repressione delle forze di sicurezza “un crimine”. (Res)