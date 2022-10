Albania: premier Rama, false le notizie su aumento dei prezzi dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia che il governo albanese ha dichiarato un aumento del prezzo dell'energia a partire dal primo novembre è "doppiamente falsa". Lo scrive il premier albanese, Edi Rama, in un post su Twitter sottolineando che l'esecutivo ha garantito che per 14 mesi il prezzo sarà protetto. "L'opposizione del rublo e i suoi media oggi dicono agli albanesi che il governo ha annunciato un aumento del prezzo dell'energia il primo novembre. Una notizia doppiamente falsa: sono 14 mesi che diciamo che il prezzo sarà tutelato in quanto viene tutelato e non abbiamo mai dichiarato una cosa del genere", ha aggiunto Rama. Il membro del Consiglio nazionale del Partito democratico, Lisandre Hoxha, ha dichiarato oggi in un comunicato che, come annunciato dal governo Rama, il prezzo dell'elettricità cambierà dal primo novembre. (Alt)