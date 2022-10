Ucraina: Richetti (Azione-Iv), da Berlusconi posizioni inaccettabili, problema per Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha un problema e inizia ad essere non più tollerabile per le nostre istituzioni: si chiama Silvio Berlusconi. Le sue posizioni sul conflitto in Ucraina sono inaccettabili, questa ambiguità non può continuare". Lo scrive su Facebook il presidente dei deputai di Azione-Italia viva, Matteo Richetti.(Rin)