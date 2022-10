Lega araba: fonti stampa, partecipazione re Marocco Mohammed VI al vertice è “ancora incerta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La partecipazione del re del Marocco Mohammed VI al prossimo vertice della Lega araba che si svolgerà tra il primo e il due novembre in Algeria, non è stata ancora confermata ufficialmente. Lo ha reso noto la rivista francese “Jeune Afrique”. Il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita, attualmente in Algeria per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi della Lega araba, ha dichiarato che il re deciderà di partecipare "se le condizioni saranno soddisfatte". Bourita è arrivato ieri ad Algeri, alla guida di una delegazione marocchina per partecipare alla riunione. La rivista aveva precedentemente riferito che il re avrebbe partecipato al vertice, citando fonti diplomatiche algerine "ben informate", accompagnato dal principe ereditario Moulay El Hassan.(Mar)