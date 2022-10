Roma: assessore Cultura, grande successo anche seconda edizione di Linea Opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Cultura di Roma Capitle, Miguel Gotor, in una nota, dichiara: "Anche la seconda edizione di Linea Opera è stata un grande successo. Quasi un migliaio di romani e romane hanno potuto apprezzare uno spettacolo di grande qualità artistica come la Tosca, generosamente offerto dal Teatro dell'Opera, a un prezzo veramente popolare. I biglietti erano andati sold out in un solo giorno – ha aggiunto l'assessore – segno della forte domanda di opportunità culturali che esiste in città. Questa iniziativa rientra appieno nella nostra visione di accessibilità dell'offerta culturale, che riteniamo debba avere carattere di prossimità sul territorio ma anche includere l'apertura delle istituzioni più prestigiose al grande pubblico. Voglio ringraziare il sovrintendente dell'Opera, Francesco Giambrone, e i dipendenti del Teatro, l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, gli artisti che si sono esibiti per la prova generale, gli attori della Città Ideale che hanno animato gli autobus, gli autisti e i funzionari Atac per aver reso possibile questo appuntamento", conclude Gotor.(Com)