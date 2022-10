Ucraina: viceministro Esteri russo Rudenko, contatti con Onu e Turchia nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha in programma contatti "nel prossimo futuro" con la Turchia e l'Onu relativamente alla situazione dell'accordo sul grano. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Andreij Rudenko, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Interfax". "Probabilmente avremo contatti sia con le Nazioni Unite che con la Turchia, partecipanti all'accordo di Istanbul. Penso che questi contatti avverranno nei prossimi giorni", ha spiegato il vice ministro. "Sarà possibile parlare della possibilità di un ritorno all'accordo sul grano dopo un'indagine approfondita su quanto accaduto a Sebastopoli", ha aggiunto Rudenko in riferimento agli attacchi "terroristici" avvenuti nella baia della città in Crimea a cui è seguito la risposta di Mosca di sospendere la propria partecipazione all'accordo per le esportazioni di grano attraverso il Mar Nero. "Prima di tutto serve scoprire tutte le circostanze di ciò che è successo. Questa è una completa disgrazia, tutte le condizioni precedentemente concordate sono state violate", ha proseguito il diplomatico chiarendo che Mosca ha convocato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discuterà di "questo problema" e "solo dopo si potrà parlare di quali saranno i prossimi passi".(Rum)