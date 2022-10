Roma: Città Metropolitana, convegno "donne di governo - la novità storica" a palazzo Valentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con la sua informazione rigorosa e le sue fonti specializzate ed accurate Nova offre un prezioso contributo al dibattito pubblico del nostro Paese" Livia Turco

Presidente della fondazione “Nilde Iotti”

24 luglio 2021

- Dopo aver coinvolto più di 190 donne impegnate in politica con gli appuntamenti in Lombardia, Marche ed Emilia-Romagna, Donne di Governo: La novità storica è a Roma, per incontrare le donne impegnate in una responsabilità politica e amministrativa della Regione Lazio e della città metropolitana di Roma che sono state elette o rielette proprio un anno fa durante le amministrative di ottobre 2021. Lo comunica, in una nota, Città Metropolitana di Roma. Questo il tema - prosegue la nota - del convegno che si è svolto a palazzo Valentini alla presenza della consigliera delegata alle Pari opportunità della Città Metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini, dal titolo "Donne di governo - La novità storica". "Questo incontro è stato un momento importante di scambio, una occasione preziosa per ascoltare le idee e le esperienze di tante che come me hanno speso la propria la vita al servizio della comunità, perché la politica deve essere intesa come servizio", dichiara Biolghini. "Faccio mie alcune osservazioni di Livia Turco, ai miei occhi una incarnazione delle donne con competenze e visione del futuro. Ci ha ricordato - aggiunge la consigliera delegata - le responsabilità legate alla scelta di fare politica e amministrare; di quanto sia importante riuscire a bilanciare il tempo della politica e i tempi di vita per non perdere mai il contatto con la realtà. Ci ha ricordato che dobbiamo essere un esempio individuale poiché è la forza dei fatti a rimanere scolpita nell'animo delle persone. In questo senso il protagonismo femminile esiste, ma non basta: dobbiamo riuscire ad intercettarlo per dargli struttura e farlo diventare di qualità", conclude Biolghini. (Com)