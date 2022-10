Energia: ministro Finanze turco, Ankara può diventare importante centro per l’Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 ottobre, secondo quanto riferito da una nota diramata dalla presidenza turca, il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva espresso la speranza che Ankara potesse distribuire il gas naturale proveniente dalla Russia all’Europa tramite il gasdotto TurkStream. Il 12 ottobre il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Mosca potrebbe reindirizzare il transito del gas dai gasdotti Nord Stream, danneggiati da un'esplosione classificata dalla Russia come atto di terrorismo, verso la Turchia. Il giorno successivo, Putin aveva discusso l'idea con il presidente turco durante il loro incontro faccia a faccia ad Astana, a margine della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Il 14 ottobre, Erdogan aveva poi affermato che i due leader hanno incaricato le istituzioni competenti dei due Paesi di iniziare rapidamente a lavorare sull'idea di creare uno snodo in Turchia per le forniture di gas all'Europa. (Res)