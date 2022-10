Predappio: Zampa (Pd), Meloni e Piantedosi che dicono su marcia su Roma?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una folla che acclama il Duce a Predappio, nostalgici del regime che ha scritto le pagine più vergognose della storia d'Italia, a sfilare tranquilli e contenti. Non hanno niente da dire su questo la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi? L'unico problema per la sicurezza e l'ordine pubblico sono gli studenti che protestano o i migranti ? Non si ravvede in ciò che accade la violazione della legislazione che vieta ricostituzione del partito fascista o apologia del regime? Presenterò una interrogazione in senato per conoscere quali siano le ragioni per cui tutto questo accade senza problemi". Lo dichiara la senatrice del Pd, Sandra Zampa. (Rin)