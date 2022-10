Brasile: campagna Lula, polizia blocca mezzi pubblici per impedire ai cittadini di votare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni della polizia sono iniziate nel cuore della notte dopo la divulgazione, nella serata del 29 ottobre, di una circolare del Supremo tribunale elettorale (Tse) in cui la magistratura invitava la polizia a sospendere ed evitare ogni attività in strada che potesse in qualche modo rallentare le operazioni di voto nella giornata del 30 ottobre. Intorno alle 2:43 il vertice della Prf ha pubblicato a sua volta una circolare in cui affermava di non voler rispettare le indicazioni del Tse. Da quel momento sono state almeno 514 le notizie di operazioni arbitrarie su mezzi del trasporto pubblico destinato agli elettori. (segue) (Brb)