Business news: America latina, Brasile candida Goldfajn a presidenza Banco interamericano di sviluppo

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha ufficialmente presentato la candidatura dell'ex presidente della Banca centrale (Bc) Ilan Goldfajn per la presidenza della Banca interamericana di sviluppo (Bid). In una nota, il ministro Paulo Guedes afferma che Goldfajn "ha un'esperienza professionale ampia e di successo nel settore pubblico, nelle organizzazioni multilaterali e nel settore privato, oltre a un solido background accademico, che lo qualificano inequivocabilmente per l'esercizio della carica". Guedes afferma anche che il "ministero dell'Economia, sostenuto dal ministero degli Esteri, garantirà che il Brasile, secondo maggiore azionista della banca, assuma la presidenza del Bid per la prima volta dalla sua creazione". (Res)