Ucraina: Slovenia invia 28 carri armati a Kiev dopo accordo con la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha inviato in Ucraina 28 carri armati M-55S di fabbricazione sovietica. Lo riferisce il portale di informazione "Kyiv Independent". L'invio dei mezzi corazzati avviene sulla base di un accordo raggiunto a settembre fra il primo ministro sloveno, Robert Glob, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in base al quale la Germania fornirà all'esercito sloveno 40 veicoli da trasporto tedeschi, 35 camion militari e 8 carri armati pesanti. In cambio Lubiana avrebbe dovuto inviare i 28 carri armati M-55S a Kiev. (Kiu)