Padova: Calderoli, due giorni a Istituto oncologico veneto per controlli

- "Dopo tanti, anche troppi, rinvii, prima per il deposito del simbolo, poi per quello delle liste, poi per la campagna elettorale, poi per l'insediamento delle Camere, poi per la formazione e giuramento del governo, dopo tutti questi rinvii alla fine sono riuscito a fare il mio ricovero ospedaliero di un paio di giorni presso l'Istituto oncologico Veneto, ricovero cui sono obbligato per i controlli necessari dopo la mia lunga battaglia tumorale e per la messa punto dopo i tanti problemi che mi accompagnano da dieci anni". Lo afferma in una nota il ministro gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.(Com)