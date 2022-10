Milano: De Corato, bene presenza forze dell'ordine zone movida, polizia locale non pervenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A fronte di tre reati gravi commessi nella zona della movida, un'aggressione con un'arma da taglio, una rapina e una tentata estorsione, le forze dell'ordine con la loro presenza sul territorio hanno potuto reagire prontamente ad essi”, afferma l’onorevole Riccardo De Corato in merito agli episodi di criminalità avvenuti la scorsa notta nelle zone della movida di Milano. “Lo stesso non si può dire della polizia locale di Milano: questo perché, nella visione di Sala e Granelli, Milano è una città sicura e quindi non c'è bisogno di alcun presidio sul territorio. Questo vale in particolare per le zone della movida in cui, da quanto è finito il lockdown, ci sono stati diversi episodi di criminalità debitamente ignorati da Sala e Granelli - ha poi concluso - non ci si può aspettare diversamente da un sindaco e da una giunta sconnessi dalla realtà. Proprio per questo prevedo che la collaborazione fra l'attuale governo e l'amministrazione della città di Milano sarà difficile”.(Com)