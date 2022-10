Governo: Calenda, parte zoppo su politica estera ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Non esiste maggioranza di governo senza una linea di politica estera comune. Berlusconi⁩ continua a fare propaganda per Putin incurante delle conseguenze. Tra le sue parole in libertà e le fughe in avanti di Matteo Salvini su economia, questo governo parte zoppo". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda. (Rin)