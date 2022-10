Governo: Della Vedova, su Ucraina maggioranza non c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un'informazione libera e di qualità come quella di Agenzia Nova è un bene pubblico, che attiene alla libertà dei cittadini, ed è nostro compito alimentarla e tutelarla" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- "Berlusconi oggi torna a ribadire che bisogna smettere di sostenere la difesa Ucraina per obbligare Zelensky a trattare (la resa). Per Berlusconi la pace è quella di Putin. Meloni e Tajani non possono più fare finta di nulla, sull’Ucraina la maggioranza non c’è". Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. (Rin)