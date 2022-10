Bulgaria: Gerb presenta domani in Parlamento legge per tassare extra profitti compagnie energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di legge per tassare gli extra profitti delle società energetiche in Bulgaria sarà presentata domani al Parlamento di Sofia. Lo ha annunciato il leader del partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) ed ex premier Bojko Borisov, parlando ai giornalisti a Shiroka Laka nel corso di un evento pubblico. Borisov ha espresso fiducia che anche altri gruppi parlamentari sosterranno il disegno di legge, perché oltre 2,5 miliardi di euro di tasse dei contribuenti bulgari sono andati nella Federazione Russa in tempo di guerra grazie alla deroga sulla possibilità di importare petrolio russo, rivendicato dall'ex governo della Bulgaria guidato dall'ex premier Kiril Petkov e attuale leader di Continuiamo il cambiamento. Borisov ha specificato che la tassa si applicherà al gasolio e alla benzina e l'idea è di versare gli eccessivi profitti al fondo per la sicurezza energetica e poi restituirli ai distributori di benzina. La misura si applicherà sia alle imprese che ai privati, ha affermato ancora Borisov. (Seb)