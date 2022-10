Predappio: Simiani (Pd), coperture politiche per i nostalgici?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il corteo di Predappio non è folklore ma una palese violazione della legge. Il governo deve prendere una posizione chiara su questa vicenda anche per evitare che recenti dichiarazioni sulla Festa del 25 aprile da parte della seconda carica dello Stato possano essere interpretate come una copertura politica nei confronti dei nostalgici del ventennio". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd Marco Simiani riguardo la manifestazione che si è svolta oggi domenica 30 ottobre. (Rin)