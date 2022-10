© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- L’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, interviene alla conferenza stampa della 14esima edizione della Corsa dei Santi. Sala Marconi di Radio Vaticana, Piazza Pia 3, Roma (ore 10)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, interviene ai lavori del Tavolo 3 (Mercati, cibo locale e logistica) del Consiglio del Cibo di Roma Capitale. Città dell'Altra Economia, largo Dino Frisullo, Roma (ore 17)REGIONE LAZIO- Il delegato allo Sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani, interviene alla conferenza stampa della 14esima edizione della Corsa dei Santi. Sala Marconi di Radio Vaticana, Piazza Pia 3, Roma (ore 10).VARIE- Lunedi 31 ottobre, si svolgerà la conferenza stampa della 14esima edizione della Corsa dei Santi. La gara è in programma martedì primo novembre con partenza e arrivo in Piazza San Pietro e vedrà quali testimonial Marcell Jacobs e Chiara Vingione. Alla presentazione interverranno: l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il delegato allo Sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani, il presidente Missioni Don Bosco, Don Daniel Antunez, Antonio Labanca, dell’ufficio stampa Missioni Don Bosco e il presidente Acsi Italia atletica, Roberto de Benedittis. (Rer)