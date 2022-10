Brasile: campagna Lula, polizia blocca mezzi pubblici per impedire ai cittadini di votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia stradale federale del Brasile (Prf) sta erigendo posti di blocco in vari punti del Paese impedendo ai cittadini di andare a votare nel secondo turno delle presidenziali, in corso in queste ore, utilizzando i mezzi pubblici. Lo riferiscono i vertici del Partito dei Lavoratori (Pt), che hanno già denunciato l'accaduto chiedendo l'arresto immediato del comandante generale della Prf, Silvanei Vasques. In molti casi sono coinvolti anche agenti della polizia federale e delle polizie militari degli stati. In alcuni video diffusi in rete e dalla stampa locale, si vedono agenti entrare in autobus e controllare i mezzi e le persone a bordo affermando di star effettuando controlli anti-criminalità. (segue) (Brb)