Covid: Crisanti (Pd), resta preoccupazione per fragili, non togliere mascherine in ospedali e Rsa

- Oggi "sulla strada del virus si trova una popolazione protetta, l'unica cosa che lascia un po' di preoccupazione è che non conosciamo la sua capacità di generare nuove varianti che potrebbero causare anche la malattia grave". Lo ha detto il microbiologo e senatore del Partito democratico, Andrea Crisanti, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Il vero problema sono le persone fragili: serve un cambio paradigma. Non si dovrebbero levare le mascherine negli ospedali e nelle Rsa dove maggiore è il numero di fragili", ha aggiunto. (Rin)