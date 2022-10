Modena: Coisp su rave, sequestro mezzi è forte deterrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo che plaudire alla decisione presa dal ministro dell’Interno Piantedosi di ordinare lo sgombero del rave party di Modena. In questi raduni, infatti, circolano illegalmente droghe di ogni tipo e spesso, di conseguenza, siamo costretti ad assistere a epiloghi infausti per i giovani che vi prendono parte". Lo afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Oltre alla decisione di interrompere l’evento, illegale e organizzato in spazi pubblici cittadini, consideriamo estremamente importante - continua Pianese - l’aver sequestrato e confiscato le auto, i pullman e i camion utilizzati per portare le migliaia di persone al rave e il materiale utilizzato: questo infatti apporta un danno consistente ai partecipanti e agli organizzatori che inevitabilmente funge da potente deterrente per il futuro. Le lacrime di coccodrillo non sono mai servite a nessuno: per tutelare le nostre città e i nostri giovani è necessaria tolleranza zero per questo tipo di raduni", conclude. (Com)