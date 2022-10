Modena: parlamentari Pd, far rispettare legalità senza dar fuoco a polveri salviniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordine del ministro Piantedosi di sgomberare il rave party illegale in corso a Modena ci sorprende e ci preoccupa. Sorpresa perché garantire la sicurezza e rispettare la legalità è un compito delle Forze dell'ordine che molto probabilmente davanti ad oltre 3.000 giovani hanno optato per un'attività dissuasiva e non un'azione di forza, ci preoccupa visto il precedente di come è stato gestito l'ordine pubblico nei confronti degli studenti di Tor Vergata pochi giorni fa. Siamo fiduciosi che il Cosp riunito stamattina dalla signora prefetto di Modena decida di operare per ripristinare le regole e la legalità, nel dialogo, nel rispetto dei diritti delle persone. Ci vuole responsabilità senza dare fuoco alle polveri salviniane o accendere ulteriori micce con risultato finale di ricorrere a manganelli, maniere forti inutili e dannose". Lo dichiarano la senatrice del Pd Vincenza Rando e l'onorevole Stefano Vaccari. (Rin)