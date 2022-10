+Calcio: Abodi, mi informerò su avvenimenti Inter-Sampdoria+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, risponde su Twitter ad un utente che gli chiede conto di quanto accaduto ieri sera nel corso della partita di calcio Inter-Sampdoria, in cui molti tifosi hanno denunciato di essere stati costretti a lasciare gli spalti per il tributo a Vittorio Boiocchi, capo ultras nerazzurro. "Grazie per la segnalazione, mi informerò su quanto accaduto. Serena domenica", scrive il ministro. (Rin)