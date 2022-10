Covid: Astuti (Pd), Moratti non tolga obbligo mascherine in ospedali e Rsa, non si adegui a decisioni nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Faccio appello alla vicepresidente Moratti: non si adegui alle insensate decisioni del nuovo governo e mantenga l'uso delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa. In Lombardia abbiamo ben visto in tutta la prima fase della pandemia come una scellerata sottovalutazione del virus abbia portato al disastro, soprattutto nelle Rsa, dove persone già di per sé fragili sono state esposte al contagio e molte di loro non sono state in grado di sopravvivere”. Lo dichiara Samuele Astuti, capodelegazione Pd della commissione sanità in Consiglio regionale, alla vigilia della riunione della cabina di regia convocata a Palazzo Lombardia per valutare l'utilizzo delle mascherine in ospedali, Rsa e unità di offerta sociosanitaria della regione, dove l'obbligo è in scadenza dal primo novembre. “In questa pandemia abbiamo visto due approcci, uno rigoroso e ispirato alle indicazioni della scienza e uno di carattere ideologico, lo stesso che hanno portato avanti tutte le destre nel mondo, da Trump fino a Salvini e a Meloni. Sappiamo dove le cose sono andate bene e dove sono andate male. Togliere la mascherina in ospedale o nelle Rsa non è libertà, è follia - ha poi concluso - Moratti vuole stare dalla parte di chi strizza l'occhio ai no-vax, proprio nella regione che è stata il focolaio della pandemia in Europa? Spero proprio di no”.(Com)