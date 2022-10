© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 671 Della Val Seriana per un incidente stradale al km 14,700 all'altezza di Albino (Bergamo). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'Ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.(Com)