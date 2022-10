Autonomia: Calderoli, da mercoledì incontri con Regioni poi Conferenza Regioni, Anci e Upi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da mercoledì si ritorna in pista a Roma, al ministero, incontrando prima la delegazione del Trentino Alto Adige, quindi le tre Regioni che hanno scritto le pre-intese, e poi dal pomeriggio tutte le Regioni che hanno attivato il percorso per richiedere ulteriori forme di autonomia differenziata". Lo annuncia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "E giovedì, in base alla loro disponibilità, spero di incontrare il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, quello dell'Anci, Antonio Decaro, e quello dell'Upi, Michele De Pascale, a cui lunedì invierò un invito ufficiale per incontrarli", aggiunge Calderoli. (Rin)