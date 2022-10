Iran: proseguono le proteste nonostante l’avvertimento dei Guardiani della rivoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le proteste in Iran nonostante l’avvertimento del generale Hossein Salami, comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc), che ieri ha invitato i manifestanti a “non scendere in piazza” dal momento che sarebbe stato “l’ultimo giorno dei disordini”. L’Iran sta vivendo la più importante ondata di proteste dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979. Le manifestazioni sono in corso dal 17 settembre e sono scoppiate dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato il velo nel modo corretto. Oggi le forze di sicurezza hanno sparato colpi di arma da fuoco e gas lacrimogeni per disperdere un raduno di studenti a Sanandaj, nella regione iraniana del Kurdistan. Le forze di sicurezza avrebbero creato un cordone di sicurezza intorno alle università del Paese, tra cui la capitale, nonché a Mazandaran e Mashhad. (segue) (Res)