Iran: proseguono le proteste nonostante l’avvertimento dei Guardiani della rivoluzione (2)

- A Teheran, secondo quanto riferito dal sito web vicino all’opposizione “Iran International”, le forze di sicurezza e i paramilitari basij hanno circondato gli studenti in protesta e, in borghese, sono entrati nel campus universitario di Teheran, gridando slogan per intimidire gli studenti assediati e arrestando alcuni di loro. Gli studenti sono stati i protagonisti delle proteste al grido di "morte al dittatore" anche nella giornata di ieri, con diverse manifestazioni organizzate nelle università di Teheran, Kerman e Kermanshah. Secondo l’organizzazione con sede a Oslo sarebbero almeno 160 i manifestanti uccisi dall’inizio delle proteste. (segue) (Res)