Serbia: ministro Finanze, revisione del bilancio approderà in Parlamento a inizio novembre

- Il ministro delle Finanze serbo, Sinisa Mali, ha annunciato che la proposta di riequilibrio del bilancio per quest'anno sarà all'esame dei parlamentari all'inizio di novembre. "Il riequilibrio del bilancio ha fornito fondi per l'energia, il sostegno ai giovani, misure di aumento del tasso di natalità, maggiori sussidi per l'agricoltura, nonché buoni turistici", ha affermato Mali ripreso dall'emittente "N1". "Abbiamo soldi e possiamo sostenere tutti i pagamenti, come facciamo da anni", ha concluso. (Seb)