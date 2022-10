Governo: Fini, è di destra-centro, mette in agitazione alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo è di destra-centro", cosa "che mette in agitazione gli alleati, Meloni dovrà essere paziente e abile nel tenere insieme" la maggioranza "in base al programma unico e alle risorse disponibili, agendo su valori condivisi e proposte che vanno nella stessa direzione". Lo ha detto il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Do per scontato che ci saranno fibrillazioni, ma come può nascere un altro governo in questa legislatura?", ha osservato. (Rin)