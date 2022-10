Roma: Atzeni (Uil Trasporti Lazio), traffico infernale nelle vie del centro, servono risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico nel weekend nelle vie del centro di Roma "peggiora notevolmente, trasformando la viabilità in un vero e proprio inferno". Lo dichiara, in una nota, Alessandro Atzeni di Uil Trasporti Lazio. "Se non arrivano le dovute risposte da parte dell'amministrazione comunale - prosegue Atzeni - è inutile continuare a parlare di miglioramento del trasporto pubblico. Pensiamo che non sia più possibile disattivare le ztl il sabato e la domenica e permettere il transito dei veicoli privati nelle aree di maggior interesse storico ed artistico della città perché, ormai è noto, la velocità commerciale nella Capitale è paragonabile a quella di una lumaca durante una gara di fondo. Servirebbero - sottolinea l'esponente di Uil Trasporti Lazio - anche più agenti della Polizia Locale in strada a regolare il traffico nelle zone più sensibili e con maggiore flusso di turisti come, ad esempio, in via Cesare Battisti ed in tutta la zona di piazza Venezia dove i taxi e gli autobus rimangono perennemente imbottigliati. Nonostante questo, le poche corsie preferenziali continuano ad essere impraticabili a causa della sosta selvaggia e dal transito abusivo dei monopattini e biciclette", conclude Atzeni. (Com)