Governo: Fini, Berlusconi sovrano senza scettro, ma non irresponsabile

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi è un "sovrano che ha perso le scettro e per giunta per mano di una donna che da quando era ragazzina ha masticato pane e politica". Lo ha osservato il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. Ma Berlusconi "non è un irresponsabile, perché i ministri indicati da Forza Italia, a partire da Antonio Tajani, danno un'ampia garanzia di continuità nell'azione di governo e perché alcune fibrillazioni danneggiano soprattutto Forza Italia", ha aggiunto. (Rin)