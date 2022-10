© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di diritti civili, in particolare sulla famiglia e l'orientamento sessuale, "il governo farebbe molto meglio a dire che è il Parlamento che se ne deve occupare". Lo ha osservato il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)