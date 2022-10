© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra è sempre tendenzialmente grigia, spero Letta non si offenda". Lo ha osservato il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. Al Pd consiglio "un po' di verve, un po' di anima, una bandiera da alzare che non sia la democrazia che è bandiera di tutti. Torni ad infiammare i cuori", ha aggiunto. (Rin)