Ue: Metsola, da Meloni buona scelta prima visita a Bruxelles, Italia resti al centro dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di recarsi a Bruxelles come prima visita all'estero, da parte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è una "buona scelta" e "sarebbe importante parlare della guerra in Ucraina". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla trasmissione "Mezz'ora in più" su "Raitre". "Dobbiamo parlare della strada che l'Italia continuerà a prendere: spero continui a essere al centro dell'Europa non solo come Paese fondatore, ma anche come Paese pro-europeista e filo-atlantico", ha aggiunto. Metsola ha chiarito che parlerà durante il suo incontro con Meloni a Bruxelles il prossimo 3 novembre non solo del conflitto in Ucraina ma anche di "Pnrr, delle ambizioni europee sul digitale e della crisi energetica". Metsola ha poi rimarcato che con la nomina della prima donna alla guida del governo in Italia, "sta succedendo qualcosa che era impossibile accadesse anni fa". "Forse queste elezioni danno il segno che la politica è qualcosa che puoi fare senza essere oggetto di intimidazioni, senza essere criticata", ha aggiunto Mestola parlando del nuovo presidente del Consiglio come di un "simbolo" del fatto che "abbiamo più donne in posizioni di leadership. Ed è un messaggio per tutti, non solo nell'Ue".(Res)