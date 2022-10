Migranti: Metsola, di flussi parlerò con Meloni, non dimentichiamo tragedia di Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si soffermerà anche sul dossier immigrazione nel suo incontro del prossimo 3 novembre a Bruxelles con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Di flussi parlerò con Meloni", ha detto Metsola alla trasmissione "Mezz'ora in più" su "Rai 3". Metsola ha fatto un punto sul tema dei migranti partendo dall'assunto che essendo "democristiana" non è possibile "voltarsi dell'altra parte se le persone prendono una barca e si avventurano in un viaggio pericoloso". Secondo l'esponente politica maltese, "per molti anni abbiamo dimenticato che coloro che prendono una barca sono persone". Nel 2023 "commemoriamo la tragedia di Lampedusa e il mio appello sarà di non tornare alla situazione del 2013 quando l'Ue non ha mostrato solidarietà e non ha guardato la vita come una cosa così preziosa", ha sottolineato la presidente del Parlamento europeo. "Abbiamo un pacchetto di leggi sul quale abbiamo la responsabilità di trovare un accordo prima delle elezioni europee del 2024. Non dobbiamo dimenticare il rispetto del diritto internazionale e non dobbiamo dimenticare di avere una politica che è dura con i trafficanti delle persone vulnerabili", ha sottolineato Metsola che chiamata a rispondere sul tema dei respingimenti e delle Ong ha chiarito che "una delle proposte di legge sul tavolo verte proprio sul cosa fare con i salvataggi in mare. Cosa su cui occorre parlare, anche con i Paesi dai quali partono queste persone vulnerabili".(Res)