Covid: Bassetti, medici che non credono a vaccini? Dovrebbero fare altro mestiere

20 luglio 2021

- "Rispetto a un anno fa la situazione" della pandemia da Covid "è completamente diversa". Lo ha detto il direttore del reparto di Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Soprattutto grazie alla vaccinazione non abbiamo più gli effetti che avevamo prima", ha aggiunto per poi precisare: "Rifarei tutte le scelte che ho fatto sui vaccini". A infermieri e medici che non si sono vaccinati, "farei rifare il corso di malattie infettive e di immunologia" perché "chi non si vaccina fa un gravissimo errore, un medico che non crede nei vaccini non dovrebbe fare questo mestiere", ha concluso Bassetti. (Rin)