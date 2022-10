Libano: premier Miqati, decreto firmato da Aoun su dimissioni governo “non ha valore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto firmato dal presidente uscente del Libano Michel Aoun per accettare le dimissioni del governo provvisorio “è privo di qualsiasi valore costituzionale”. Lo ha dichiarato il primo ministro designato Najib Miqati in una lettera inviata al presidente del parlamento Nabih Berri. "Il governo continuerà a svolgere tutti i suoi doveri costituzionali, compresa la conduzione degli affari correnti in linea con il testo della costituzione e le leggi che ne regolano il lavoro", ha affermato Miqati, secondo il quale il governo provvisorio si è “già dimesso, secondo le disposizioni della costituzione”. “Agire in qualità di custode è un dovere costituzionale”, ha concluso Miqati. Da parte sua, il presidente uscente Aoun ha annunciato durante un suo discorso tenuto prima di lasciare il palazzo presidenziale alla vigilia della scadenza del suo mandato, che il governo provvisorio “non può assumere i poteri del capo dello Stato in caso di vuoto presidenziale”. "Questa mattina ho inviato una lettera al parlamento in conformità con i miei poteri costituzionali e ho firmato il decreto di dimissioni del governo", ha detto Aoun durante il suo discorso. (segue) (Lib)