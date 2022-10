Libano: premier Miqati, decreto firmato da Aoun su dimissioni governo “non ha valore” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo 75 della Costituzione indica che in caso di vacanza presidenziale i poteri e le prerogative del capo dello Stato siano assunte in via provvisoria dal Consiglio dei ministri. Michel Aoun, 89 anni, ha lasciato oggi il palazzo presidenziale di Baabda alla vigilia della scadenza del suo mandando. Dopo le elezioni del 15 maggio scorso, il premier incaricato Miqati non è riuscito a formare il governo, malgrado una serie di consultazioni proprio con il capo dello Stato. Il Libano sta correndo verso un doppio vuoto, presidenziale e governativo, considerato pericoloso in un momento in cui il Paese deve prendere decisioni cruciali per il suo futuro. Fino ad ora il parlamento non è stato infatti in grado di trovare un accordo sull’elezione del nuovo presidente. (Lib)