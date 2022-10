Covid: Bassetti, reintegrare medici non vaccinati in reparti non al alto rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Medici e infermieri non vaccinati, sono stati fermati "ma non rimpiazzati". Lo ha detto il direttore del reparto di Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, a "Mezz'ora in più" su Rai3. Occorre "rimettere queste persone, non in reparti ad alto rischio. E' un modo per far andare più velocemente la macchina", ha aggiunto. (Rin)