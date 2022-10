Latina: trovati con bici di cui non sapevano giustificare provenienza, denunciate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati trovati, a Formia, in provincia di Latina, in possesso di una bici elettrica con telaio punzonato di cui non sapevano giustificare la provenienza. Per questo, sono stati denunciati due giovani di 18 e 16 anni, di Fondi. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Formia, a conclusione di mirate attività investigative finalizzate alla prevenzione, in particolare, dei reati contro il patrimonio. Gli elementi raccolti sono stati sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria di Cassino.(Rer)