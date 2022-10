Covid: Bassetti, mascherine restino in ospedali, Rsa e visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ospedali, nelle Rsa e per i visitatori "sono d'accordo a non togliere le mascherine, abbiamo fatto un appello al ministro. Alcune cose avremmo dovuto impararle in questi due anni". Lo ha detto il direttore del reparto di Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)